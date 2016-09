Zware loting voor Tessa Wullaert en Wolfsburg

Door: redactie

De loting voor de zestiende finales van de Women's Champions League had vandaag in het Zwitserse Nyon een zware tegenstander in petto voor Red Flame Tessa Wullaert en haar Duitse team Wolfsburg. Ze mogen het opnemen tegen het Engelse Chelsea.