"Champions League vanaf 2018 niet meer op het vertrouwde tijdstip"

Door: redactie

31/08/16 - 18u23

© getty.

Vanaf het seizoen 2018-2019 is het in de Champions League gedaan met het vertrouwde tijdstip van 20.45 uur. Dan wordt er voortaan op de dinsdag en woensdag om 19.00 en 21.00 uur afgetrapt. Net als in de Europa League. Dat meldt de Duitse krant Bild.