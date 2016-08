Anderlecht in eerste ronde Youth League tegen Deense Midtjylland

Door: redactie

De U19 van Anderlecht speelde vorig seizoen een opmerkelijke campagne die strandde in de halve finale © photo news.

De U19 van vicekampioen RSC Anderlecht neemt het in de eerste ronde van de Youth League op tegen het Deense Midtjylland, de ploeg die bekend staat omwille van zijn wetenschappelijke benadering van het voetbal. De U19 van Club Brugge is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase, omdat Club als landskampioen de groepsfase van de Champions League speelt.

De heenwedstrijd in dit 'spoor voor nationale kampioenen' wordt op 28 september in Anderlecht gespeeld, de terugwedstrijd op 19 oktober in Denemarken. De winnaar plaatst zich voor de tweede ronde met een duel tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Spaanse Malaga en het Slovaakse Nitra, met een heenwedstrijd op 2 november en een terugwedstrijd op 23 november.



Daarna volgen de play-offs waarin de acht overblijvers uit het spoor voor nationale kampioenen het opnemen tegen acht verliezende teams uit het Champions League-spoor. De winnaars van de acht play-offwedstrijden stoten door naar de achtste finales. Daarin krijgen ze het gezelschap van de acht winnaars van de CL-groepen. Vorig seizoen strandde de U19 van Anderlecht net als het seizoen daarvoor in de halve finales van de Youth League.



De U19 van Club ontmoet in de groepsfase dezelfde teams als Club in de Champions League. De Bruggelingen spelen dus tegen Leicester City, Porto en FC Kopenhagen.