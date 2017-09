Noodfonds IOC voor Sint Maarten na doortocht orkaan Irma

Door: redactie

15/09/17 - 20u06

© anp.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een noodfonds opgericht om de sportinfrastructuur op onder meer Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius na de orkaan Irma te helpen herstellen. Er is een bedrag van 1 miljoen dollar (bijna 850.000 euro) vrijgemaakt voor het gehele getroffen Caribische gebied.

"Al onze sympathie en gedachten zijn met de slachtoffers en de families die familieleden hebben verloren in deze natuurramp en met degenen die hun huizen en levensonderhoud hebben verloren", aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. "Het IOC staat klaar om de nationale olympische comités van de getroffen landen te helpen bij het herbouwen van de sportinfrastructuur die is vernietigd."



Op basis van een inventarisatie wordt besloten wat de beste manier is om te helpen. Zodra het volledige beeld helder is, verhoogt het IOC het oorspronkelijke bedrag van het noodfonds mogelijk nog, meldt de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.