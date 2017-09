IOC maakt extra sporten op olympisch programma in 2019 bekend

Door: redactie

15/09/17 - 19u31

© epa.

De sporten die aan het programma van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zullen worden toegevoegd, worden in 2019 bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in het Italiaanse Milaan. Dat heeft het IOC verklaard tijdens het 131e IOC-congres in de Peruaanse hoofdstad Lima.