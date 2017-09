IOC wijst Spelen 2024 officieel toe aan Parijs, Los Angeles organiseert OS 2028

Door: redactie

13/09/17 - 20u06

© rv.

De leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hebben de organisatie van de Olympische Spelen van 2024 officieel aan Parijs toegekend tijdens het 131e IOC-congres in de Peruaanse hoofdstad Lima. Los Angeles is zoals verwacht de gaststad van de Spelen in 2028.

In juli werd hierover al een akkoord gesloten tijdens een buitengewone vergadering van het IOC in het Zwitserse Lausanne. Parijs en Los Angeles stelden zich allebei kandidaat voor de Spelen van 2024. Na het afhaken van Boston, Boedapest, Hamburg en Rome besliste het IOC, dat beide kandidaat-gaststeden zeer geschikt vond, om zowel Parijs als Los Angeles in de nabije toekomst de Spelen te laten organiseren. LA stemde ermee in om vier jaar te wachten nadat het met Parijs en het IOC tot een overeenkomst kwam. Die overeenkomst tussen drie partijen werd woensdag door de 84 aanwezige IOC-leden unaniem goedgekeurd.



Parijs en Los Angeles waren al twee keer eerder gaststad. Parijs mocht de Spelen in 1900 en 1924 ontvangen, Los Angeles in 1932 en 1984. In 2020 vinden de Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio plaats.