Dit is niet meteen de training die je verwacht van een skiër (maar u merkt al snel waarom ze gretig gedeeld wordt)

12/09/17 - 16u40

Ragettli zweeft door het luchtruim. © rv.

video

De 19-jarige Zwitserse slopestyleskiër Andri Ragettli heeft zijn volgers op Twitter verbaasd met een indrukwekkende trainingsvideo. Het filmpje werd niet gemaakt op een zwarte skipiste, maar wel in een turnzaaltje. Daar haalt Ragettli, die zich klaarstoomt voor de Winterspelen van volgend jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, in iets minder dan 45 seconden meerdere halsbrekende parkour-stunts uit. Paul van Den Bosch, de ex-trainer van Sven Nys, was er als de kippen bij om het filmpje te delen en u zal snel begrijpen waarom..