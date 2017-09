Braziliaanse politie vermoedt corruptie bij toekenning Olympische Spelen aan Rio

Bewerkt door Glenn Van Snick

De Braziliaanse politie heeft vandaag bekendgemaakt een onderzoek te openen naar de toekenning van de Olympische Spelen van 2016 aan Rio de Janeiro. De ordediensten vermoeden dat de organisatoren stemmen gekocht hebben van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om het vierjaarlijks sportevenement naar Rio te halen.

Volgens de lokale televisiezender Globo voerde de politie deze ochtend een huiszoeking uit bij Carlos Nuzman, de voorzitter van het Braziliaans Olympische Comité. Hij stond indertijd aan het hoofd van de kandidatuur van Rio. De Braziliaanse politie werkt voor het onderzoek samen met het Amerikaanse en Franse gerecht. In maart lekten in de Franse pers al berichten uit over mogelijke corruptie bij de toekenning van de Spelen 2016 aan Rio. Zo zou eind september 2009, drie dagen voor de definitieve stemming, de Braziliaanse zakenman Arthur Cesar de Menezes Soares Filho 1,5 miljoen dollar hebben overgeschreven op de rekening van Papa Massata Diack, de zoon van Lamine Diack, destijds een invloedrijk lid van het IOC en voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).

Arthur Cesar de Menezes Soares Filho zou het bedrag gestort hebben in opdracht van Sergio Cabral, de toenmalige gouverneur van de staat Rio. Cabral zelf werd eerder dit jaar nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar omdat hij (in een andere affaire) 2,7 miljoen real (730.000 euro) aan smeergeld in ontvangst nam.



De speurders vermoeden dat het geld gebruikt is om de stemprocedure te beïnvloeden. Lamine en Papa Massata Diack hebben immers geen onbesproken verleden. Lamine is in Frankrijk beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie, tegen Papa Massata loopt er een internationaal aanhoudingsbevel voor fraude, corruptie en witwaspraktijken.



Het organisatiecomité van Rio 2016 ontkende in maart de corruptiebeschuldigingen met klem. "De stemming is correct verlopen. Wij hebben zeker niets illegaal gedaan en willen om dat aan te tonen al onze campagnedocumenten en correspondentie openbaar maken", verklaarde toen Mario Andrada, communicatiedirecteur van het organisatiecomité.