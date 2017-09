Colsaerts: "Elke sportman wil terug naar de Spelen"

Door: redactie

Nicolas Colsaerts mocht vorige zomer bij de terugkeer van de golfsport in het olympisch programma een eerste keer proeven van de Spelen. Samen met Thomas Pieters verdedigde hij in Rio de Belgische kleuren bij de mannen. De Olympische Spelen van Tokio in 2020 zijn voor de Brusselaar voorlopig nog geen thema.

"Met de volgende Spelen ben ik nog niet bezig. Tokio is nog heel veraf. Als golfer bekijk ik het seizoen per seizoen. Het zal pas een jaar voor de Spelen zijn dat het bij mij echt in het hoofd gaat zitten", zo vertelt Colsaerts maandag tijdens een event van het BOIC in het Château Golf de la Tournette in Nijvel.



"Een unieke ervaring", zo omschrijft de 34-jarige Colsaerts het olympisch gebeuren. "Elke sportman zal je zeggen dat, eens je op de Spelen bent geweest, je er terug wil keren. Het is echt een ongelofelijke ervaring. De openingsceremonie, het leven in het atletendorp, de competitie op zich, het gaan kijken naar andere sporten... Daarnaast speel je voor je land, die kans krijgen wij niet vaak. Dat je het op de Spelen mag doen, geeft het een extra dimensie."



Thomas Pieters, die vandaag door ziekte moest afzeggen voor het BOIC-event, werd in Rio vierde. Colsaerts moest tevreden zijn met een gedeelde 30e plaats. "Ik heb toen een heel slechte laatste dag afgewerkt", blikt Colsaerts terug. "Maar dat neemt niet weg dat het een echte topweek was."



Over zijn prestaties dit seizoen heeft de nummer 123 van de wereld gemengde gevoelens. "Mijn eerste deel van het seizoen, tot midden juli zowat, was vrij goed. Daarna ging het wat minder. Nu staat het tweede deel van het seizoen voor de deur. Er volgen nog enkele mooie afspraken. Het zou leuk zijn als ik nog een paar goede resultaten zou kunnen neerzetten. Het is al een tijdje geleden dat ik nog van een zege heb kunnen proeven. Het zou mooi zijn als dat eens lukt."