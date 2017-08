Geblesseerde Sotnikova zal olympische titel in het kunstschaatsen niet kunnen verdedigen

Bewerkt door: XC

De Russische Adelina Sotnikova, olympisch kampioene in het kunstschaatsen, zal in 2018 haar olympische titel op de Winterspelen van Pyeongchang niet kunnen verdedigen door een enkelblessure. Dat meldde haar trainer vandaag.

"Adelina zal dit seizoen niet in actie kunnen komen door een enkelblessure", verklaarde Yevgeny Plushenko aan het Russische persagentschap R-Sport. "We hadden gehoopt dat ze snel verlost zou zijn van deze blessure, maar dat is vandaag slecht uitgedraaid. De blessure hindert haar nog steeds en het zou een grote fout zijn om haar in deze toestand aan wedstrijden te laten deelnemen."



De 21-jarige Sotnikova behaalde het goud in het kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi en eindigde twee keer als tweede op een EK (2013, 2014).