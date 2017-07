IOC bevestigt: Olympische Spelen in 2024 in Parijs, in 2028 in Los Angeles

Door: redactie

De Olympische Spelen zullen in 2024 in Parijs plaatsvinden, die van 2028 in Los Angeles. Dat bevestigde het Internationaal Olympisch Comité vanavond nadat Los Angeles zich officieel kandidaat stelde voor de organisatie in 2028. De leden van het IOC moeten de Spelen van 2024 en 2028 nog wel officieel toewijzen. Dat zal gebeuren op het 131e IOC-congres, dat in september in de Peruaanse hoofdstad Lima plaatsvindt.