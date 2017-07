Burgemeester LA: "We zouden dom zijn om niet te mikken op Olympische Spelen 2028"

SW

27/07/17

Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles, heeft de deur opengelaten voor Parijs om de Spelen van 2024 te claimen. "We zouden dom zijn om niet te mikken voor de Spelen van 2028 te gaan", liet Garcetti optekenen bij BuzzFeed.

"Hetgeen het IOC ons op financieel gebied te bieden heeft, maakt dat het dom zou zijn om niet te opteren voor 2028", sprak Garcetti duidelijke taal. "Volgende week zal het organisatiecomité LA 2024 haar intenties bekendmaken en laten weten of het opteert voor de Spelen van 2024 of die van 2028."



"We hebben onze slag al thuisgehaald", vervolgde Garcetti. "Er zijn altijd veel kandidaten om de Spelen te organiseren en het is ons gelukt. Maar het is zeer waarschijnlijk dat het 2028 zal worden."



Het is de eerste keer dat een belangrijk figuur binnen de kandidatuur van Los Angeles laat weten dat de stad er best mee kan leven dat Parijs de Spelen van 2024 mag organiseren en zij die van 2028. Los Angeles ontvangt in dat geval wel een verhoogde financiële tegemoetkoming van het IOC.



Op 12 juli maakte het IOC bekend dat de Spelen van 2024 en 2028 zouden toegewezen worden aan de twee steden Parijs en Los Angeles, op voorwaarde dat één van de twee steden ermee akkoord gaat 2028 voor zijn rekening te nemen. Parijs heeft altijd te kennen gegeven enkel de Spelen in 2024 te willen organiseren.