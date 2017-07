IOC duidt gaststeden voor Spelen 2024 en 2028 tegelijk aan

Bewerkt door: PL

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat de gaststeden van de Olympische Spelen van 2024 en 2028 tegelijk toewijzen. Dat heeft het IOC vandaag op een buitengewone ledenvergadering in Lausanne unaniem beslist. De twee overgebleven kandidaten, Parijs en Los Angeles, moeten nog wel officieel akkoord gaan met die uitzonderlijke constructie.

Eigenlijk zou het IOC dit jaar alleen bepalen welke stad de Zomerspelen in 2024 mag organiseren. Parijs en Los Angeles zijn daarvoor de twee overgebleven kandidaten. Het IOC vindt beide kandidaat-gaststeden erg geschikt en zal de organisatie van 2024 en 2028 op hetzelfde moment toewijzen. IOC-voorzitter Thomas Bach wil op die manier vermijden dat Parijs of Los Angeles afhaakt voor 2028, mocht die stad naast de organisatie voor 2024 grijpen. Op 13 september duidt het IOC - mits de Franse en Amerikaanse stad akkoord gaan - tijdens zijn 131ste congres in de Peruaanse hoofdstad Lima de gastheer voor 2024 en 2028 aan. Alle 78 leden van het IOC gaven hun fiat.



De Wall Street Journal meende eerder al te weten dat de Spelen van 2024 georganiseerd worden in Parijs, in 2028 zou Los Angeles dan aan de beurt zijn. Volgens de krant heeft Bach aan LA een financiële compensatie beloofd als de Californische stad ermee akkoord gaat pas in 2028 organisator van de Spelen te zijn. Een bedrag van twee miljard dollar werd genoemd. Beide steden mochten de Olympische Spelen al twee keer organiseren. De Franse hoofdstad deed dat in 1900 en 1924, de metropool aan de Amerikaanse westkust in 1932 en 1984.



In de lange geschiedenis van de Spelen gebeurde het één keer eerder dat twee edities tegelijk werden toegewezen. In 1921 besliste het IOC dat Parijs de Spelen van 1924 zou krijgen en Amsterdam die van 1928. De Fransen, die deze week bij de presentatie van hun 'bid' in Lausanne werden vertegenwoordigd door president Emmanuel Macron, willen precies 100 jaar later het evenement opnieuw verwelkomen.