Onafhankelijk dopinglab doet controles tijdens komende Winterspelen

10/07/17 - 09u58 Bron: anp/belga

De dopingcontroles voor en tijdens de Winterspelen van volgend jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beslist. Deze nieuwe dopingautoriteit neemt het testen van de deelnemers over van de internationale bonden en het IOC.

IOC-voorzitter Thomas Bach opperde al in 2015 om dopingtests onafhankelijk van sportbonden te laten uitvoeren. Dat was nog voor het grootschalige en door de staat aangestuurde dopingsysteem in Rusland aan het licht kwam. De Russen wisten bij de Winterspelen van 2014 in Sotchi tal van positieve testen met een ingenieus systeem te verdoezelen in een 'schaduwlab', dat via een geheim gat in de muur kon worden bereikt.



Een onafhankelijke dopingautoriteit moet ervoor zorgen dat zoiets in de toekomst niet meer mogelijk is. Het IOC zorgt de komende jaren voor financiële ondersteuning, maar het is de bedoeling dat op termijn de internationale sportbonden gaan betalen voor het testwerk.