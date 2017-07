IOC vindt kandidaturen van Parijs en Los Angeles "futuristisch en dynamisch"

YP

5/07/17 - 19u11 Bron: Belga

BMX'ers tonen hun kunstjes voor het Grand Palais in Parijs op de olympische dag die op 23 juni werd ingericht. © getty.

OS 2024 De kandidaturen van Parijs en Los Angeles om de Olympische Spelen in 2024 te organiseren worden door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) als "futuristisch en dynamisch" omschreven. Zo heeft een evaluatiecomité van het IOC beide bids genoemd in een vandaag gepubliceerd beoordelingsrapport.

"Beide kandidaturen verschillen slechts op enkele kleine punten. Hoe de verdeling ook zal zijn, dit is een win-win-situatie voor de olympische beweging", concludeert het evaluatiecomité.



"Los Angeles heeft dankzij bestaande accommodaties alles in huis om de Zomerspelen met succes te organiseren. LA heeft weinig bouwwerk, aangezien de venues bijna volledig zullen bestaan uit bestaande of tijdelijke constructies", schrijft het evaluatiecomité over "The City of Angels". Het bid van Los Angeles is gebaseerd "op een positieve herinnering aan de Olympische Spelen van 1984", klinkt het nog. De grootstad in Californië kan bovendien gebruik maken van zijn "talentrijke vertellers, creatieve energie en uitmuntende technologische kennis" om de Spelen te organiseren.



Volgens de evaluatiecommissie put het bid van de Lichtstad inspiratie uit de olympische roots. "Parijs wil de Zomerspelen gebruiken als katalysator om zijn inwoners meer aan sport te laten doen", luidt het. "Met zijn talloze bekende monumenten is het niet verrassend dat Parijs een concept uitwerkt met het Louvre, de Seine en het Musée d'Orsay op de achtergrond. Parijs heeft alles om memorabele Spelen te organiseren."



De evaluatiecommissie voorgezeten door het Zwitserse IOC-lid Patrick Baumann bezocht beide kandidaat-organisatoren in mei. Op basis daarvan en op basis van het biddossier werd een rapport opgesteld, de commissie sprak evenwel geen voorkeur uit. De gaststeden voor 2024 en 2028 worden op 13 september uitzonderlijk gelijktijdig aangeduid in Lima. Parijs en Los Angeles krijgen elk een editie toegewezen.