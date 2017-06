Tom Van Damme en Jean-Michel Saive nieuwe ondervoorzitters BOIC

Door: redactie

26/06/17 - 21u26 Bron: Belga

Jean-Michel Saive. © belga.

KBWB-voorzitter Tom Van Damme en ex-tafeltennisspeler Jean-Michel Saive zijn de nieuwe ondervoorzitters van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Zij werden vandaag op de eerste vergadering van het nieuwe bestuur aangeduid.

Baron Pierre-Olivier Beckers werd begin deze maand op de algemene vergadering unaniem als voorzitter herkozen. Hij begon aan zijn vierde en laatste mandaat. Het bestuur bestaat daarnaast uit Sven Serré (badmintonfederatie), Tom Van Damme (wielrijdersbond), Dominique Baeyens (volleybalbond), Michel Louwagie (zwembond), Patrick Van Campenhout (wushufederatie), Christophe Delecluse (atletiekbond), Gwenda Stevens (roeibond), Jean-Michel Saive (tafeltennisbond), Dominique Monami (Belgian Paralympic Committee), Pascal Mertens (kanobond), Marc Coudron (hockeybond), Jean-Pierre Delchef (basketbalbond), Dominique Gavage (atletiekbond), Sylvie Ronsse (turnbond) en Martine Tossens (skifederatie).



Het beheerscomité is samengesteld uit Beckers, Van Damme, Saive, penningmeester Coudron, Serré, Gavage en een nog aan te stellen voorzitter van de Atletencommissie. Ook de voorzitter van de commissie officials moet nog aangesteld worden. Serré is voorzitter van de Selectiecommissie, Mertens van het Audit Committee and Investments.