Belgian Tornados gaan officieel van vijfde naar vierde plaats in uitslag Spelen 2008

21/06/17 - 16u44 Bron: Belga

De Belgian Tornados anno 2017. © photo news.

Drie Russische atleten zijn door de internationale atletiekfederatie IAAF voor vier jaar geschorst, zo bevestigt de Russische atletiekfederatie. Eén van hen is Denis Alekseyev, die in 2008 olympisch brons won in de 4x400m. België was toen vijfde, en schuift nu op naar vier.