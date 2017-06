Na een dikke veertig jaar geen Big Macs meer op de Olympische Spelen

Dries Mombert

16/06/17 - 14u13

Het liedje van McDonald's op de Olympische Spelen is uit. De fastfoodketen en het IOC gaan na een samenwerking van meer dan veertig jaar uiteen. De Winterspelen in Pyeongchang volgend jaar zullen de laatste zijn waarop McDonald's hamburgers serveert.

De breuk tussen McDonald's en het IOC kwam in onderling overleg tot stand. Volgens hoofd marketing Silvia Lagnado heeft de fastfoodketen nu andere prioriteiten. "In een snel evoluerend economisch landschap focussen we nu op nieuwere markten. Toch zijn we trots om zolang het IOC ondersteund te hebben. Daarom willen we graag alle klanten, stafleden, supporters en atleten bedanken voor hun steun de afgelopen jaren."



McDonald's kwam in 1976 voor het eerst piepen als sponsor van de Olympic Movement en ondertekende in 2012 nog een nieuwe verbintenis tot 2020. Helaas zullen de Winterspelen in 2018 dus de laatste zijn waarop atleten zich op een Big Mac kunnen verlekkeren.