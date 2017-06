IOC draagt Ban Ki-Moon voor als voorzitter ethische commissie

Eline Van Der Meulen

14/06/17 - 14u07 Bron: Belga

© ap.

Het Uitvoerend Comité van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vandaag Ban Ki-moon voorgedragen als voorzitter van de ethische commissie. Het voorstel moet in september nog goedgekeurd worden door de IOC-leden tijdens een congres in de Peruviaanse hoofdstad Lima.

Ban Ki-moon was tussen januari 2007 en december 2016 secretaris-generaal van de VN. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, wordt hij de opvolger van Youssoupha Ndiaye. Ndiaye, die voordien voorzitter was van de grondwettelijke raad van Senegal, zet na het congres in Lima een stap opzij.



"De VN en het IOC dragen dezelfde principes, normen en waarden hoog in het vaandel", aldus de 73-jarige Zuid-Koreaan. "Ik ga mijn best doen om de transparantie en de verantwoordelijkheid van het IOC nog te verbeteren."



IOC-voorzitter Thomas Bach reageerde opgetogen: "Het IOC is vereerd dat meneer Ban zijn kandidatuur aanvaardt en de functie wil vervullen. Hij heeft uitstekend werk geleverd bij de VN en is enorm integer, verantwoordelijk en transparant. Bovendien heeft hij de olympische beweging altijd gesteund."