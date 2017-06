Europees parlement steunt kandidatuur van Parijs voor Olympische Spelen 2024

SW

Het Europees parlement steunt officieel de kandidatuur van Parijs voor de Spelen van 2024. Dat heeft parlementsvoorzitter Antonio Tajani gezegd bij een bezoek van de organisatoren aan het parlement.

"Het is niet alleen een Franse kandidatuur, maar ook een Europese", aldus Tajani. Het Amerikaanse Los Angeles is de enige concurrent, en Parijs is dus de enige Europese kandidaat. Bernard Lapasset, covoorzitter van het Parijse organisatiecomité, gelooft dat de Olympische Spelen in Parijs ook voor de rest van Europa een goede zaak zouden zijn: "we hebben alle troeven in handen om een project voor te stellen dat op zowel het Franse als het Europese leven een geweldig positieve impact zal hebben." Het is nu aan de Europese Commissie om te bekijken of er eventueel financiële steun komt vanuit de EU.



De organisatie zet zwaar in op toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Er zouden kaartjes komen voor minder dan 24 euro en de koolstofimpact zou 55 procent lager dan bij de vorige twee Spelen. Er zou ook minder dan bij andere spelen groot geld in accommodaties worden gepompt, want in onder meer het Stade de France en op Roland-Garros zijn al veel cruciale faciliteiten aanwezig.



Vrijdag bekijkt het IOC de mogelijkheid, waarvan al langer sprake is, om in september in één keer de Spelen van zowel 2024 als 2028 toe te kennen. .