Bekende koppen luisteren openingsceremonie van Special Olympics Nationale Spelen op

Birger Vandael

24/05/17 - 23u48

Christophe Theys (Ambassadeur en gezicht van de Special Olympics in Lommel). © Karolien Coenen.

In de Lommelse Soeverein vond vanavond de openingsceremonie van de Special Olympics Belgium Nationale Spelen plaats. Van donderdag tot zaterdagmiddag zullen 3502 atleten met een verstandelijke handicap het in en rond Lommel tegen elkaar opnemen.

De sporten vinden plaats op zes verschillende sportsites: industriezone Balendijk en De Soeverein in Lommel, de Breugelhoeve in Peer, provinciaal domein Dommelhof in Neerpelt en zwembad Kapermolen en Bowling Olympia in Hasselt. Tijdens de openingsceremonie waren onder meer wereldkampioene Jolien D'Hoore en prinses Astrid en prins Lorenz aanwezig. Zuhal Demir werd aangekondigd, maar annuleerde uiteindelijk haar afspraak. Vrijdag zou zij wel aanwezig zijn.