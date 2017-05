Zes à zeven procent van olympische medailles van Rio moet vervangen worden

Eline Van Der Meulen

19/05/17 - 18u04 Bron: Belga

© anp.

Zes à zeven procent van de 2021 medailles die de atleten op de Olympische Spelen van Rio vorig jaar in ontvangst namen, breekt langzaam af en moet vervangen worden. Dat liet het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vandaag weten.

Het Munthuis van Brazilië, de producent van de medailles die gemaakt zijn uit gerecycleerd materiaal, heeft aangegeven dat het niet de eerste keer is dat medailles na de Spelen vlekken beginnen vertonen.



Bovendien gaat het volgens Mario Andrada, woordvoerder van het organisatiecomité van de Spelen in Rio, niet om een fabricagefout. "De beschermende laag van zes à zeven procent van vooral zilveren medailles begint af te schilferen, vaak door een groot temperatuurverschil tussen warme en koude landen. We hebben al een systeem op poten gezet om het probleem te verhelpen of de medailles te vervangen", aldus de woordvoerder. De atleten met beschadigde medailles moeten dus niet vrezen en krijgen een hersteld of gloednieuw exemplaar in de plaats.