Onderzoek naar corruptie bij oud-burgemeester van Rio de Janeiro Eduardo Paes

12/04/17

Braziliaanse inspecteurs zijn een onderzoek gestart naar Eduardo Paes, de voormalige burgemeester van Rio de Janeiro. Paes wordt verdacht van corruptie in infrastructuurprojecten voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio, zo meldden verschillende Braziliaanse media vandaag.

Het onderzoek maakt deel uit van de jarenlange Braziliaanse onderzoeken naar een gigantisch web van politieke corruptie, ook bekend als 'Lava Jato' of 'Operation Car Wash'.



Odebrecht zou in totaal zo'n 736 miljoen euro aan steekpenningen uitgegeven hebben in twaalf landen. In ruil voor strafvermindering getuigen momenteel 78 bestuurders van Odebrecht over de rol van publieke figuren, zoals Paes, in het corruptieschandaal.



Door hun verklaringen is een onderzoek gestart naar 108 politici, onder wie acht leden van het kabinet van Braziliaans president Michel Temer, en vijf gouverneurs. Het hooggerechtshof van Brazilië heeft groen licht gegeven om de procedures te openen.