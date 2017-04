Erdogan wil Olympische Winterspelen van 2026 naar Turkije halen

Eline Van Der Meulen

12/04/17 - 17u56 Bron: Belga

© ap.

President Recep Tayyip Erdogan wil proberen om de Olympische Winterspelen van 2026 naar Turkije te halen. Dat vertelde Erdogan vandaag tijdens zijn bezoek aan de Turkse stad Erzurum in het oosten van het land, waar verscheidene accommodaties voor sneeuw- en ijssporten aanwezig zijn.

"Erzurum is het waard om de Olympische Winterspelen te verwelkomen", verklaarde Erdogan bij zijn bezoek aan de stad in het oosten van Turkije. "Met enkele aanpassingen kunnen we zeer ver komen. Het zou niet slecht zijn om samen met Erzincan en Kars onze kandidatuur te stellen voor de Spelen van 2026."



Erzurum is een stad die zich op 275 kilometer van de grens met Iran bevindt en heeft een directe treinverbinding met Kars. Erzincan bevindt zich iets centraler in het noordoosten van Turkije. Erzurum staat bekend om zijn verscheidene skiresorts en ijspistes, die gebouwd werden om de Universiade van 2011 te organiseren, een competitie tussen universiteiten. Het idee van een winterolympiade in Turkije werd onlangs gelanceerd door enkele lokale politici.



Erdogan probeerde eerder al om de Spelen een eerste keer naar Istanboel te brengen, maar uiteindelijk koos het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voor Tokio om de Zomerspelen van 2020 te organiseren. Vorige maand bekritiseerde Erdogan het IOC nog openlijk door te zeggen dat er ongeoorloofde dingen gebeurd waren in de toewijzing van die Spelen.



Het IOC zal in 2019 beslissen wie de Olympische Winterspelen van 2026 mag organiseren. Eerder deze week maakte het Zwitserse Sion al zijn kandidatuur bekend. Naast Sion tonen ook nog de Zweedse hoofdstad Stockholm en de Oostenrijkse deelstaat Tirol interesse.