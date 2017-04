Zwitserland schuift Sion naar voor als gaststad Winterspelen 2026

Door: redactie

11/04/17 - 22u54 Bron: Belga

Sion. © thinkstock.

Het Zwitsers Olympisch Comité heeft vandaag beslist dat het Sion voordraagt als gaststad voor de Olympische Winterspelen van 2026. Afgelopen maand had de uitvoerende raad van het comité al bekendgemaakt de kandidatuur van Sion te steunen.

IOC-voorzitter Thomas Bach. © reuters.

Het project krijgt de slogan 'Die Winterspiele im Herzen der Schweiz' ("De Winterspelen in het hart van Zwitserland"). Sion haalde het onder meer van het kanton Graubünden, in het oosten van het land.



In 1928 en 1948 vonden de Winterspelen al eens in Zwitserland plaats, tweemaal in Sankt Moritz. In 1976, 2002 en 2006 dienden de Zwitsers hun kandidatuur in, maar telkens zonder succes.



Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hakt in 2019 de knoop door welk land de Winterspelen van 2026 mag organiseren. Naast Sion tonen ook nog de Zweedse hoofdstad Stockholm en de Oostenrijkse deelstaat Tirol interesse.