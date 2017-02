Mogelijk twee klimmetjes in wegwedstrijd Olympische Spelen 2020

Egon Van Nijverseel

"Het parcours moet nog goedgekeurd worden, maar de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Tokio zal hoogstwaarschijnlijk twee beklimmingen bevatten", meldt de NOS.

De renners zullen starten in het stadscentrum van Tokio. Na de eerste 24 kilometer beginnen ze aan een plaatselijke omloop die de mannen 16 keer moeten rijden en de vrouwen 7 keer. De twee kleine klimmetjes zullen zich in deze omloop bevinden. Vanaf de top van de laatste klim rijden ze nog twaalf kilometer tot aan de eindmeet. De Nederlandse bondscoach Thorwald Veneberg postte vandaag op Twitter een foto van het voorlopige parcours, nadat hij het had verkend.