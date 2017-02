Organisatiecomité Parijs lanceert slogan 'Made for Sharing'

Door: redactie

3/02/17 - 21u21 Bron: Belga

© getty.

Spelen 2024 Parijs heeft vanavond in het Palais de Chaillot zijn kandidatuur voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2024 voorgesteld. De organisatoren lieten de officiële slogan 'Made for Sharing' in de olympische kleuren afbeelden op de Eiffeltoren.

Het organisatiecomité Parijs 2024 koos voor een Engelse slogan "om een universele toets te geven aan dit Franse project", verklaarde medevoorzitter Tony Estanguet. "We willen onze passie voor de Olympische Spelen delen met een onuitgegeven feest in de stadions en de straten van Parijs."



Parijs, dat de Zomerspelen al twee keer organiseerde, heeft nog af te rekenen met concurrentie van Boedapest en Los Angeles. De laatste keer dat het olympische circus neerstreek in de Lichtstad was in 1924.



Op 13 september wordt de organisator in de Peruviaanse hoofdstad Lima bekendgemaakt. Vorig jaar werden de Olympische Spelen georganiseerd in het Braziliaanse Rio de Janeiro, in 2020 is het de beurt aan de Japanse hoofdstad Tokio.