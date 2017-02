"Politiek van Trump geen bedreiging voor kandidatuur LA voor OS 2024"

Bewerkt door:

Casey Wasserman, voorzitter van het organisatiecomité van LA 2024, spreekt de media toe. © photo news.

Casey Wasserman, voorzitter van het organisatiecomité van LA 2024, is ervan overtuigd dat de kandidatuur van Los Angeles voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2024 niet zal lijden onder het controversiële bestuur van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat vertelde Wasserman tijdens een bijeenkomst in het Los Angeles Coliseum, het mythische stadion van de Spelen in 1984.