Usain Bolt gouden medaille armer door op doping betrapte ploegmakker

Door: redactie

25/01/17 - 15u37

Carter, de tweede van rechts, werd betrapt op doping. © ap.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft opnieuw twee atleten bekendgemaakt die betrapt zijn op het gebruik van doping op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Eén van de twee is Nesta Carter, een Jamaicaanse sprinter die in 2008 deel uitmaakte van het estafetteteam dat de gouden medaille pakte. Door zijn positieve staal verliest het Jamaicaanse team (en dus ook Usain Bolt) zijn gouden medaille op de 4x100 meter.