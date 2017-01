Groeit Thiam uit tot een wereldmerk? Forbes gelooft alvast van wel

Valerie Hardy

17/01/17 - 08u11

Het Amerikaanse zakenblad Forbes nam Nafi Thiam op in een lijst van dertig mensen onder de dertig jaar uit de Europese entertainmentsector, de zogenaamde 'Class of 2017'.

Thiam haalde dat lijstje omdat ze op haar 22ste olympisch goud won in het meest iconische event in de atletiek - de zevenkamp - en ook nog twee Spelen in de benen heeft.



Ze is niet de enige sporter die Forbes 'nomineerde': ook tennisster Kerber, voetballers Bale en Suárez, kunstschaatser Medvedeva, bokster Mossely, MMA-vechter McGregor, NHL-hockeyer Kopitar en NBA-speleer Porzingis haalden de 'cut'.



Daarnaast zijn ook muzikanten James Bay en Christine and The Queens in het selecte gezelschap opgenomen.