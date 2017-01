Los Angeles wil openings- en sluitingsceremonie van Spelen 2024 in verschillende stadions houden

Door: redactie

16/01/17 - 20u32 Bron: Belga

Een archiefbeeld van de slotceremonie van de Spelen anno 2016 in het Maracaña in Rio. © photo news.

Als Los Angeles de Olympische Spelen van 2024 mag organiseren, zullen de openings- en sluitingsceremonie in verschillende stadions worden gehouden. Dat zou een primeur zijn in de olympische geschiedenis.

In een persbericht laten de verantwoordelijken achter de kandidatuur maandag weten dat ze de openingsceremonie in het Memorial Coliseum willen houden, een stadion met 70.000 plaatsen dat de Spelen van 1932 en 1984 al ontving. De sluitingsceremonie zou plaatsvinden in het LA Stadium, een sporttempel met 100.000 zitjes waarvan de bouw in 2019 moet zijn afgerond.



De Californische stad neemt het voor de organisatie van de Spelen 2024 op tegen Parijs en Boedapest. Op 13 september hakken de IOC-leden de knoop door in het Peruaanse Lima.