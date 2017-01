IOC maakt nog eens acht positieve dopinggevallen bekend van Olympische Spelen 2008 en 2012

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vandaag opnieuw acht namen van betrapte atleten van de Olympische Spelen van Peking in 2008 en Londen in 2012 bekendgemaakt. De atleten worden gediskwalificeerd en verliezen hun eventuele medaille of olympisch diploma.

De lijst van positieve gevallen wordt getopt door drie Chinese gewichthefsters, die allen goud behaalden op de Spelen in eigen land in 2008. Het gaat om Lei Ciao (-75 kg), Xiexia Chen (-48 kg) en Chunhong Liu (-69 kg). Ook de betrapte Wit-Russische Nadzeya Ostapchuk pakte in 2008 een medaille, brons in het kogelstoten.



Daarnaast liepen ook de Wit-Russische hamerslingeraarster Dary Pchelnik (vierde in 2008), de Turkse gewichthefster Sibel Simsek (vierde in de categorie -63 kg in 2012), de Azerbeidzjaanse gewichtheffer Intigam Zairov (zesde in de categorie -94 kg in 2012) en de Armeense gewichtheffer Norayr Vardanyan (elfde in de categorie -94 kg in 2012) tegen de lamp.