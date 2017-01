Nafi Thiam schittert in groots opgezette Nike-campagne

Marie Rutsaert

11/01/17 - 22u19 Bron: Nike

video Nafissatou 'Nafi' Thiam, olympisch kampioene in de zevenkamp, is één van de vier gezichten van de nieuwe trainingcollectie van sportmerk Nike. Naast de jonge Belgische zijn ook Amerikaanse atlete Colleen Quigley (8e op 3000 meter steeple in Rio), Argentijnse actrice Calu Rivero en Japanse danseres Koharu Sugawara te zien in de campagne.

In november trok de zevenkampster naar New York voor een foto- en videoshoot. En dat ter promotie van Nike's nieuwste collectie sportleggings. Het resultaat daarvan krijgen we nu dus te zien in een campagne met de titel 'Believe in more'.



In meer geloven dan olympisch goud lijkt ons moeilijk, maar waar we wel in kunnen geloven is de overduidelijke Star Power van Nafi. Bij Nike mogen ze maar wat blij zijn dat ze een kampioen als zij onder contract hebben.



De campagnevideo en bijhorende muziek zijn van de creatieve geest van zangeres en producer FKA Twigs. Die video werd gefilmd in Mexico City.



Bekijk hieronder de foto's en filmpjes...