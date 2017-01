"Ware liefde": olympisch kampioene Caster Semenya stapt in huwelijksbootje met vriendin

Door: redactie

7/01/17 - 19u40

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya, olympisch kampioene op de 800 meter, is zaterdag in het huwelijk getreden met haar vriendin Violet Raseboya.

Het koppel legde de huwelijksgeloften af op een luxueuze locatie in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria, zo blijkt uit verschillende foto's die de atlete deelde op haar Instagram-account. Semenya droeg een opvallend blauw kostuum met gouden accenten, terwijl haar partner Violet Raseboya uitgedost was in een klassiek wit trouwkleed.



Voor Semenya was er naast haar huwelijk nog een tweede goede reden om feest te vieren, want vandaag was het ook nog eens haar 26e verjaardag. De twee jonge vrouwen vierden in december 2015 ook al eens een traditioneel huwelijk in Limpopo, de meest noordelijk gelegen provincie van Zuid-Afrika.



Semenya werd wereldnieuws in 2009, toen ze praktisch vanuit het niets de wereldtitel veroverde in Berlijn. Niet zozeer haar gouden plak, maar haar mannelijke voorkomen trok de aandacht. De internationale atletiekfederatie twijfelde zelfs zo aan het geslacht van Semenya, dat de bond haar een seksetest liet ondergaan. Pas na elf maanden kwam de IAAF tot de slotsom dat de Zuid-Afrikaanse toch echt een vrouw is.