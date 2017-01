Een blik achter de schermen: "Nafi, dit is jouw ding, dit zijn jouw Spelen"

Valerie Hardie

48 uur. Meer tijd heeft Nafi Thiam in augustus niet nodig om zich in het hart van elke Belg te nestelen. Met olympisch goud in de zevenkamp treedt ze toe tot de galerij van atleten die in België geen familienaam meer nodig hebben. Tia. Justine. Fredje. En nu ook Nafi. Op haar 21ste al de meeste complete atlete die er is. Replay van twee dagen kippenvel.

26 juni BK atletiek

Nafi Thiam wil zich nog een keer testen voor de Spelen van Rio. Net na de middag begint ze op het BK aan het speerwerpen. Bij haar vijfde poging gooit ze 52m62, een nieuw persoonlijk record. Bij haar zesde worp noteert ze een nulpoging. Een futiliteit? Neen, want de Naamse blesseert zich aan de elleboog. Al lijkt ze in eerste instantie niet verontrust: ze sprint later op de dag zelfs nog naar zilver op de 100m horden. Haar manager Helena Van der Plaetsen maakt - de ellende met de elleboog van haar broer Thomas indachtig - voor alle zekerheid toch maar een afspraak met een specialist in Antwerpen. Uit de scans blijkt dat de ligamenten geraakt zijn. Dokter van Riet brengt het slechte nieuws: "Ik weet niet of je Rio zal halen."



Thiam huilt tranen met tuiten als ze weer naar huis rijdt. Van der Plaetsen: "Haar wereld stortte in. Nafi was duidelijk in de juiste vorm aan het komen en dan krijgt ze plots, op zes weken van de Spelen, te horen dat de zomer mogelijk al gedaan is. Het was een donderslag bij heldere hemel. Ik ben dan onmiddellijk tussengekomen: 'Rio missen is geen optie. No way. Desnoods valt je elleboog eraf of gooi je de speer slechts 20 meter ver, maar je gáát naar de Spelen. We zoeken wel een oplossing.'" Stéphanie Noël, topsportcoördinatrice bij de Franstalige atletiekliga, wordt ingelicht en samen met coach Roger Lespagnard tekent ze een plan uit. "We stuurden haar naar dokter Bellemans, hoofd van het medisch team in Rio, want het was toch vooral dáár dat ze bijstand nodig zou hebben. Hij kon Nafi op haar gemak stellen en haar zelfvertrouwen herstellen." Kinesist Maarten Thyssen: "We deden tests met haar elleboog om te zien hoe ik de tape het best kon leggen. Ze zóu pijn hebben, dat wist ze, maar ze riskeerde niet om de blessure te verergeren. Nafi heeft dat goed opgepikt. 'Pain is an info, not a limit', schreef ze op haar Instagram." Thiam is klaar voor haar eerste Spelen.



