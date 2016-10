Klasse Greg! Olympische kampioen heeft mooie beloning in petto voor Belgen die hem aan goud hielpen

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 09u03

© belga.

De olympische titel is al binnen en morgen mag Greg Van Avermaet in het bloedhete Qatar ook een gooi doen naar de regenboogtrui. En de ploegmakkers die hem aan de wereldtitel moeten helpen, zullen bij het zien van onderstaande Instagrampost van Serge Pauwels misschien nog net dat tikkeltje extra gemotiveerd zijn.

© photo news. © belga.

De 31-jarige 'Gouden Greg' schonk de vier landgenoten die hem in het Braziliaanse Rio de Janeiro aan de mooiste overwinning uit zijn carrière hielpen immers een prachtig cadeau. En daar pakt gelegenheidsploegmakker Serge Pauwels (32) van het Zuid-Afrikaanse Dimension Data maar wat graag mee uit. "Ik ben klaar om thuis mijn allereerste espresso te maken! Bedankt Greg Van Avermaet voor deze prachtige aangepaste machine. Een klassegebaar van een klassecoureur." Straffe koffie dus wat de 31-jarige Waaslander deed voor zijn noeste luitenanten. zouden ook Philippe Gilbert, Laurens De Plus en Tim Wellens al genoten hebben van een lekker zelfgemaakt kopje? Wielercommentator Karl Vannieuwkerke is alvast onder de indruk van de geste van Van Avermaet.