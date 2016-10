BOIC sluit overeenkomst met All Nippon Airways en Japans Olympisch Comité

Door: redactie

12/10/16 - 11u28

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft met het oog op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio een strategisch partnership afgesloten met All Nippon Airways (ANA), de grootste Japanse luchtvaartmaatschappij. Dat maakte het BOIC vandaag bekend.

"Dankzij het partnership wordt een comfortabele, stimulerende omgeving gecreëerd zodat de atleten zich optimaal op de volgende Olympische Spelen kunnen voorbereiden en hopelijk met een koffer vol medailles naar huis terug keren", luidt het in een persbericht.



"De atleten van Team Belgium zullen optimaal kunnen profiteren van de dagelijkse rechtstreekse vluchten tussen Brussel en Tokio", zegt Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC, die deel uitmaakt van de delegatie die het Belgische koningspaar vergezelt op zijn staatsbezoek aan Japan van 9 tot 15 oktober. "Zij kunnen comfortabeler reizen, terwijl wij hun vluchten heen en terug beter kunnen afstemmen op hun trainingsschema."



"Behalve het comfort, de flexibiliteit en de 5 sterren producten en diensten, gaat de ANA nog een stapje verder voor de Team Belgium atleten. Zo mogen ze bijvoorbeeld standaard 2 x 23 kilogram bagage meenemen", klinkt het nog.



Het BOIC ondertekende overigens ook een "Memorandum of Understanding" met het Japans Olympisch Comité. Deze samenwerkingsovereenkomst die de ontwikkeling en de ontplooiing van de atleet en zijn coach beoogt, gaat onder meer over de uitwisseling van expertise wat betreft training, medische en wetenschappelijke onderwerpen, doping en marketing.