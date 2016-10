Rome geen kandidaat meer voor Spelen van 2024

Door: redactie

Rome heeft zich teruggetrokken uit de strijd om de organisatie van de Olympische Spelen in 2024. Nadat de nieuwe burgemeester Virginia Raggi drie weken geleden haar steun had geweigerd, besloot het Italiaans olympisch comité CONI dinsdag het project af te blazen. Parijs, Boedapest en Los Angeles blijven over als kandidaten voor de organisatie van het grootste sportevenement ter wereld.

"Als we met dit initiatief doorgaan, wordt Rome straks begraven onder een berg van schulden", had Raggi vorige maand gezegd. "Dat kunnen we ons simpelweg niet veroorloven." Tijdens haar campagne zei Raggi al dat de Italiaanse hoofdstad andere prioriteiten heeft, maar toen sloot ze steun aan het plan nog niet uit. In een van de debatten zei de 38-jarige politica een referendum uit te willen schrijven over het onderwerp, maar kort na haar aantreden als burgemeester concludeerde Raggi zelf al dat ze het olympische project niet kan en wil steunen.



"Ik heb vandaag een brief aan het Internationaal Olympisch Comité gestuurd met de mededeling dat we onze kandidatuur voor de Spelen van 2024 intrekken", zei voorzitter Giovanni Malagò van het CONI dinsdag. Malagò erkent dat zonder steun van de plaatselijke autoriteiten het 'bid' voor het peperdure sportevenement kansloos is.



Rome wilde eerder de Spelen van 2020 organiseren, maar toenmalig premier Mario Monti hield de kandidatuur toen tegen, ook vanwege financiële zorgen.



Het IOC kiest op 13 september 2017 welke stad in 2024 gastheer mag zijn. Los Angeles en Parijs worden getipt als favorieten om de opvolger te worden van Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020). Ook Boedapest is kandidaat. Hamburg was ook een tijdje in de running, maar trok zich terug na een volksraadpleging.