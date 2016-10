Zuid-Korea op koers voor Winterspelen 2018: "Sites in Pyeongchang voor 90% klaar"

Door: redactie

7/10/16 - 14u04 Bron: Belga

© ap.

De voorbereiding op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang verloopt naar wens. "Negentig procent van de sites is afgewerkt", laat het IOC weten na een bezoek van de coördinatiecommissie aan de infrastructuur in Zuid-Korea.