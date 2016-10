Boksbond schorst alle olympische officials

Door: redactie

De internationale boksbond voor amateurs AIBA heeft alle scheidsrechters en juryleden die actief waren op de Olympische Spelen geschorst. Het gaat om 36 officials, die de bokspartijen in Rio de Janeiro beoordeelden.

Sommige beslissingen van de scheidsrechters en juryleden leidden tot verbazing en verontwaardiging. Vooral het scoresysteem leverde heel wat controverse op.



Al tijdens de Spelen greep de AIBA in, door een aantal officials op non-actief te zetten. "Rio 2016 was een keerpunt voor het boksen'', zei voorzitter Wu Ching-kuo vandaag in Lausanne. "Onze sport stond positief in de schijnwerpers, maar soms ook negatief. Hervormingen zijn nodig op het gebied van procedures voor scheidsrechters en juryleden.''



De AIBA heeft momenteel een onderzoek lopen naar wat de verbeterpunten zijn. Tot de resultaten daarvan bekend zijn, worden de officials die in Rio in en langs de ring actief waren niet meer ingezet bij wedstrijden onder de vlag van de AIBA.