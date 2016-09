Rome trekt kandidatuur voor OS 2024 in

Door: redactie

29/09/16 - 16u48 Bron: Belga

Virginia Raggi, burgemeester van Rome, vindt het onverantwoord om de Olympische Spelen te organiseren. © epa.

Rome heeft officieel zijn kandidatuur ingetrokken om de Olympische Spelen van 2024 te ontvangen. Vandaag kwam de gemeenteraad bijeen. Een motie tegen de kandidatuur haalde het met 30 stemmen, tegenover 12. Er waren geen onthoudingen.

Vorige week liet Virginia Raggi, de nieuwe burgemeester van Rome, op een persconferentie al verstaan dat het "onverantwoord" zou zijn om de kandidatuur te steunen. Haar belangrijkste argument is dat de stad de organisatie financieel niet aankan, gezien de schuldenberg van zo'n 13 miljard euro.



De gemeenteraad had de kandidatuur in 2015 nog gesteund, maar onder een ander bestuur geleid door de Democratische Partij van premier Matteo Renzi, die in juni een verkiezingsnederlaag leed ten voordele van Raggi's M5S.



Het IOC kiest op 13 september 2017 welke stad in 2024 gastheer mag zijn. Volgens insiders zijn Los Angeles en Parijs de topfavorieten om de opvolger te worden van Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020). Ook Boedapest is kandidaat. Hamburg was ook een tijdje in de running, maar de Duitse stad trok zich terug na een volksraadpleging.