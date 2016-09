Kim Gevaert wordt ereburger van Sint-Genesius-Rode

Door: redactie

29/09/16 - 00u27 Bron: Belga

Kim Gevaert met haar "twee" gouden medailles, dochtertje en man Djeke Mambo. © photo news.

De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode heeft gisterenavond unaniem beslist om Kim Gevaert het ereburgerschap toe te kennen. Het is nog niet beslist wanneer de oorkonde met de eretitel overhandigd zal worden aan de voormalige atlete. Gevaert, die sinds een viertal jaren in deze faciliteitengemeente woont, is na Herman Van Rompuy de tweede persoon aan wie Sint-Genesius-Rode deze titel toekent.

Aanleiding voor het toekennen van het ereburgerschap is het feit dat Gevaert recent samen met Elodie Ouedragogo, Hanna Mariën en Olivia Borlée een gouden olympische medaille ontving voor hun prestatie in 2008 tijdens de 4x100m estafette op de olympische spelen in Peking. Het team eindigde toen tweede, maar enkele maanden geleden werd het Russische winnende team gediskwalificeerd nadat bij een hertest een staal van een van de Russinnen positief bleek.



Speciale verdienste

"We reiken het ereburgerschap uit omwille van een speciale verdienste voor de gemeente of omwille van een bijdrage aan de uitstraling ervan. Voor Sint-Genesius-Rode is vanzelfsprekend een hele eer dat we een inwoner in ons midden hebben die op de Olympische Spelen een gouden medaille won", aldus schepen Geertrui Windels (Respect).