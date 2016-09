Zwemmer Croenen hervat training na zijn avontuur in Rio: "Het kriebelt opnieuw"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/09/16 - 17u50 Bron: Belga

© belga.

Louis Croenen begint volgende week met veel zin opnieuw te trainen. Dit seizoen wil hij ook een inhaalbeweging maken om zijn masteropleiding lichamelijke opvoeding verder af te werken. "Ik heb genoten van een deugddoende vakantie en nu is het weer volop vooruitkijken en plannen", liet de zwemmer vandaag optekenen.

Op de voorbije Olympische Spelen werd Croenen (22) achtste op de 200 meter vlinderslag, samen met de estafetteploeg eindigde hij op dezelfde plaats op de 4x200 meter vrije slag. Na Rio legde Croenen met succes herexamens af, vervolgens ging hij met zijn vriendin op vakantie naar Parijs en Sardinië. "Na de herexamens was ik helemaal op en had ik niet de minste behoefte om te gaan zwemmen", aldus Croenen. "Maar de anderhalve week vakantie heeft mij er weer helemaal bovenop gebracht. Ik kan niet lang stilzitten en dus kriebelt het weer om te gaan zwemmen. Ik kijk er ook naar uit om vanaf nu in het topsportzwembad Wezenberg te kunnen trainen. In de voorbereiding op de Spelen trainden we daar al met de estafetteploeg, alles is daar werkelijk op professionele leest geschoeid."



Toptijd op WK

Croenen wil dit jaar vooral een flinke hap wegwerken van zijn masteropleiding lichamelijke opvoeding. "Het post-olympisch jaar lijkt mij ideaal om me iets meer op het studeren te concentreren. Ik heb normaal gezien nog vier studiejaren te gaan en het zou leuk zijn mocht ik dit seizoen wat voorsprong op het programma kunnen opbouwen. Dat wil niet zeggen dat ik het zwemmen ga minimaliseren, want op het WK lange baan van volgend jaar in Boedapest wil ik graag opnieuw toptijden realiseren."



Druk programma

In het najaar is het telkens uitkijken naar de evenementen op de korte baan. "Het staat nog niet voor honderd procent vast, maar in samenspraak met trainer Rik Valcke heb ik begin november het Open Nederlands kampioenschap op de planning staan, een week later het BK en in december het WK in Canada", besloot Croenen.