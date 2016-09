Wéér Russen betrapt, Belgian Tornados wippen van 5 naar 4 in Peking 2008

© photo news.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft opnieuw vier (Russische) atleten betrapt bij het hertesten van stalen van de Olympische Spelen van 2008 en 2012. De Belgian Tornados schuiven zo, door de positieve test van Denis Alexeev, op de Spelen van 2008 op van een vijfde naar een vierde plaats op de 4x400 meter.

Denis Alexeev (28) werd tijdens de reeksen van de 400 meter op de Olympische Spelen in Peking in 2008 betrapt op het verboden middel turinabol. Hij werd slechts 23ste in die reeksen, maar pakte met het Russische estafetteteam wel brons op de 4x400 meter. Die medaille moet hij nu ook inleveren. Hierdoor schuiven de Belgian Tornados (Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Cédric Van Branteghem en Arnaud Ghislain), die vijfde werden in de finale, op naar plek vier. Het brons zou in dat geval naar Groot-Brittannië gaan.



Ook Maria Abakumova (30) en Inga Abitova (34) werden bij het hertesten van hun stalen van de Spelen in Peking betrapt op het verboden middel turinabol. Abakumova won zilver op de bewuste Spelen in het speerwerpen, Abitova eindigde als zesde op de 10.000 meter. Ekaterina Gnidenko (23) tenslotte werd bij het hertesten van haar stalen van de Spelen van 2012 in Londen betrapt, ook op turinabol. Gnidenko, een baanwielrenster, finishte als achtste in de keirin.



De betrokken atleten werden gediskwalificeerd en moeten hun behaalde medailles en olympische diploma's teruggeven.