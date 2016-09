Rome geen kandidaat meer voor Spelen 2024 zonder steun burgemeester

Door: redactie

13/09/16 - 18u03 Bron: Belga

© ap.

De Italiaanse hoofdstad Rome zal vanaf 7 oktober geen kandidaat meer zijn om de Olympische Spelen van 2024 te organiseren als de nieuwe burgemeester, Virginia Raggi, het project niet steunt. Dat bevestigde Giovanni Malago, de voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité (CONI). Rome is, samen met Parijs, Boedapest en Los Angeles, één van de kandidaatsteden om de Spelen van 2024 te organiseren.

"Als de stad ons voor 7 oktober geen garantie kan geven dat het ons steunt, kunnen we niet meer voortgaan", bevestigde Malago op een persconferentie. Op 7 oktober moeten de kandidaatsteden voor de tweede keer hun dossier doorsturen naar het Internationaal Olympisch Comité (IOC).



De nieuwe burgemeester van Rome Virginia Raggi, die werd verkozen eind juni, toonde vooralsnog weinig enthousiasme voor het olympische project. Het belangrijkse argument daarvoor is de schuldenberg van zo'n 13 miljard euro die de stad torst. "De prioriteit ligt momenteel op het oplossen van de problemen voor de Romeinen, waaronder mobiliteit, en niet op het organiseren van de Olympische Spelen", liet haar partij, het populistische M5S, al horen.



Malago reageerde daarop door te zeggen de Spelen de Romeinse burger niets zullen kosten. "Het budget zal 5,3 miljard euro bedragen en komt integraal van het het Italiaans Olympisch Comité (CONI), sponsors en de Italiaanse staat." Bovendien zouden de Spelen, volgens een Romeinse universiteit, zo'n 177.000 jobs opleveren.



Premier Matteo Renzi verklaarde eerder al zijn steun aan het project en verklaarde het "triest te vinden indien Rome de handdoek in de ring zou gooien".