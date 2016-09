Belgische zwemster krabbelt overeind na fiasco in Rio: "Heb even mijn buik vol van de Olympische Spelen"

Door: Glenn Bogaert

Ze had er zo hard voor getraind en zo ontzettend naar uitgekeken, maar Fanny Lecluyse kon de hoge verwachtingen in het Braziliaanse Rio de Janeiro niet inlossen. De 24-jarige West-Vlaamse zwemster kwam er op de 100 meter en 200 meter schoolslag niet aan te pas en toonde zich na afloop heel erg ontgoocheld. "Soms vraag vraag ik mij af waarom ik het eigenlijk allemaal nog doe. Ik heb momenteel 'efkes' rust nodig, zowel fysiek als mentaal. Ik zit er gewoon volledig door."

Dat waren de bikkelharde woorden recht uit het hart en uit het zwembad van Leclusye na het debacle in Rio. Intussen gaat het weer beter met onze landgenote, dat vertelde ze vandaag met de herwonnen glimlach op het gezicht in de studio van 'De Zevende Dag': "Het is de eerste keer dat ik de beelden zag want ik heb die wedstrijden niet meer bekeken en dat is misschien maar best ook. Ze hoeven ze mij niet meer te tonen."



Batterijen opladen in vakantiehuisje

Herbronnen, was de boodschap en dat deed waterrat Fanny in het buitenland: "Ik heb even tijd doorgebracht aan zee in Noord-Frankrijk. We hebben daar een vakantiehuisje en hebben er een weekje of twee  genoten van het mooie weer. Dat was ideaal om de batterijen op te laden, het heeft mij veel deugd gedaan. Ik ben nu al opnieuw aan het trainen sinds maandag. Ik blijf zwemmen, dat is zeker. Ik doe het veel te graag om nu al te stoppen."



Maand niet in water gedoken

De motiviatie is helemaal terug en Fanny Lecluyse uit Kortrijk heeft al nieuwe plannen gesmeed: "In december is er het WK in klein bad in Canada, ik kijk er echt al naar uit. Daarvoor ben ik nu al volop aan het trainen. Of het door mijn hoofd gespookt heeft om te stoppen? Neen, maar het was even op en ik had rust nodig. Ik heb een maand niet gezwommen dat heeft mij goed gedaan. De eerste trainingen waren lastig want mijn watergevoel was helemaal weg. Tegen het einde van de week zat dat echter weer volledig goed."