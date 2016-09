Bronzen judoka Dirk Van Tichelt mag zich ereburger van Koksijde noemen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Koksijde heeft judoka Dirk Van Tichelt vandaag gehuldigd en hem het ereburgerschap toegekend. Onze landgenoot Van Tichelt haalde op de voorbije Olympische Spelen een bronzen medaille in de gewichtsklasse tot 73kg.

Nadat burgemeester Marc Vanden Bussche een stevige greep uit het palmares van de 32-jarige 'Beer van Brecht' had opgesomd, prees hij de judoka omwille van zijn sterk karakter, talent en doorzettingsvermogen. "Je bent een voorbeeld voor de jeugd en je hebt onze gemeente wereldwijd op de kaart gezet. Dit alles heeft ons gemeentebestuur aangezet je de titel te verlenen van 'ereburger van de gemeente Koksijde'." Opwaartse spiraal Van Tichelt is al sinds zijn jeugdjaren aangesloten bij de Koksijdse judoclub. Voorzitter Eddy Pauwels was dan ook vol lof. "Dit heeft een grote impact. Ik ben tevreden voor ons, maar bovenal voor het judo dat nu hopelijk terug in een opwaartse spiraal komt. Bedankt voor alles."

Nieuwe vaandeldrager

Ook Jean-Marie Dedecker was aanwezig. "Een olympische medaille is voor het leven. Het is het levenswerk van een groep, van een club, van een familie. Dirk, je bent de nieuwe vaandeldrager van de Belgische judosport."



"Ontzettend mooi gebaar"

Van Tichelt was verrast maar bovenal blij met het ereburgerschap. "Het is een ontzettend mooi gebaar", aldus de bronzenmedaillewinnaar. Brecht kende hem het ereburgerschap nog niet toe. "Er is sprake van een straatnaam, maar daarvoor moet je blijkbaar al overleden zijn", lachte hij.