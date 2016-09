Belgische olympiërs beloond met premie en diploma

De Belgische medaillewinnaars en de topacht-atleten van de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn in de gebouwen van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) beloond met hun premies en olympisch diploma. In totaal werd een bedrag van 406.500 euro verdeeld onder 44 atleten, 71.250 euro werd verdeeld onder de coaches.

Het BOIC beloont de atleten die op de Olympische Spelen in Rio een plaats in de topacht behaald hebben met een premie en ook hun coaches worden beloond. Het Fonds Baillet Latour financiert de atletenpremies. Graaf Henri de Baillet Latour was van 1925 tot 1945 de derde voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), als opvolger van baron Pierre de Coubertin.



Alain De Waele, secretaris-generaal van het Fonds, mocht de premies en diploma's uitreiken, ook al hadden de juiste documenten het BOIC nog niet bereikt. De Waele had ook een verrassing in huis voor delegatieleider Eddy De Smedt. Hij kreeg voor zijn uitstekend werk een premie van 25.000 euro.



Team Belgium behaalde zoals bekend zes medailles in Rio, daarnaast werden nog eens dertien topacht-plaatsen behaald. Na de Spelen van Londen kende het Fonds een bedrag van 159.000 euro toe, verdeeld over 43 atleten. Die som ligt nu veel hoger.



Ook de aflossingsploeg op de 4x100 meter bij de vrouwen van de Spelen van 2008 in Peking werd vandaag overigens gediplomeerd. Naar aanleiding van de uitreiking van hun gouden medaille vanavond tijdens de Memorial Van Damme ontvingen de zes atletes van dit team de premie die overeenkomt met een olympische titel.