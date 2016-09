"Ze zullen mij een racist noemen, maar het zijn gewoon feiten"

Door: redactie

Straks gaat in het Koning Boudewijnstadion de 40ste editie van de Memorial van Damme van start. Ex-atletiekkampioen Roger Moens, die zilver behaalde op de Olympische Spelen in 1962, is medeoprichter van de meeting én vooral een man die geen blad voor de mond neemt. In een interview met Knack doet Moens enkele opvallende uitspraken. Of wat dacht u van: "We geven in België te veel geld aan atleten met te weinig talent."

Met zes medailles waren het één van de meest succesvolle Olympische Spelen ooit voor ons land. Toch is Moens niet onder de indruk. "Wij zullen Rio onthouden omdat we onverhoopt goed presteerden, maar over het algemeen heb ik op de Spelen weinig gezien wat me verbaasde. Ze boden een bewijs dat geld en topsportbeleid weinig uitmaken. Winnen zit sommige volkeren in het bloed, en je kunt vrij goed voorspellen wie in welke sporten zal uitblinken. De West-Afrikanen zijn onklopbaar in alles wat met explosiviteit te maken heeft. Zij wonnen het leeuwendeel van de sprintmedailles. Blanke atleten domineerden dan weer het zwemmen, wat een combinatie is van techniek en kracht. De Oost- en Noord-Afrikanen zijn de meesters van de uithouding en de weerstand. Niemand verslaat Kenia, Ethiopië en Sudan op de afstandsnummers, ondanks een laag bnp en een manke sportinfrastructuur. De Aziaten blinken uit in zelfbeheersing, concentratie, evenwicht, souplesse en precisie. In tafeltennis, schoonspringen, turnen of boogschieten kennen ze daarom hun gelijke niet. Ik besef dat sommige mensen mij een racist zullen noemen omdat ik de sporten zo per ras opdeel, maar racisme heeft er weinig mee te maken. Het is louter een objectieve voorstelling van de feiten." © PN.

"Belgen geven weinig om sport, laten we eerlijk zijn" Het idee leefde dat ons klein landje plots sportgek zou geworden zijn. Moens nuanceert meteen. "Belgen geven weinig om sport, laten we eerlijk zijn. Ik heb er de kijkcijfers op nageslagen: FC De Kampioenen heeft de Spelen niet minder dan drie dagen geklopt. Zegt dat niet genoeg?" De ex-atletiekkampioen stelt ook grote vraagtekens bij het gevoerde beleid. "Het lichaam moet topsport aankunnen, daar hebben we in België te weinig aandacht voor. Het dient bijvoorbeeld tot niets om zwemmers te betoelagen die kleiner zijn dan 1,80 meter. Die mannen halen nooit de top. Schrik niet als zo iemand faalt, het stond in de sterren geschreven. We geven in België te veel geld aan atleten met te weinig talent."



Ook het budget toespitsen op de sporten waar de kans op medailles het grootst is, is volgens Moens geen oplossing. "Sporten die niemand beoefent en die niemand interesseren, dus. Oké, je staat op het podium, maar niet alle medailles hebben dezelfde waarde, dat is een misvatting. Goud op de honderd meter sprint kun je niet vergelijken met olympisch kampioen worden in het gewichtheffen voor dames onder 48 kilogram." © PN.