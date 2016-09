"Politie in Rio wil IOC-preses Bach horen"

Door: redactie

Thomas Bach en Patrick Hickey (rechts). © epa.

De politie in Rio de Janeiro wil graag met voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een gesprek hebben over e-mailverkeer met onder anderen het eerder opgepakte IOC-lid Patrick Hickey uit Ierland. Dat meldde The Times.

Thomas Bach. © ap.

De Duitse preses ontbrak gisteren bij de opening van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro, omdat hij volgens de organisatie IPC de staatsbegrafenis wilde bijwonen van de vroegere bondspresident Walter Scheel.



Bach is niet van plan om later alsnog naar Rio te reizen. Volgens het IPC is het voor hem niet mogelijk gebleken daarvoor tijd vrij te maken in zijn agenda. Het is vrij ongebruikelijk dat de IOC-voorzitter zich helemaal niet laat zien bij de Paralympische Spelen, die nog tot 18 september in Brazilië voortduren.



Hickey werd vorige maand tijdens de Zomerspelen in Rio opgepakt op verdenking van onder meer betrokkenheid bij illegale handel in olympische toegangskaarten. Volgens The Times zijn er e-mails opgedoken waarin de Ier, die inmiddels is vrijgelaten maar nog wel in Brazilië moet blijven, IOC-preses Bach onomwonden om (veel) extra tickets vraagt.